Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki bir yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
H.A. idaresindeki 63 ED 595 plakalı otomobil, Şirinkuyu Mahallesi Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y'ye (61) çarptı.
Ağır yaralanan Y.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı