Haberler

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sedat Gümüştaş (41) idaresindeki 23 ET 791 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 35'inci kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Bayram Gümüştaş (51), İlyas Gümüştaş (29) ve Abdülrahman Gümüştaş (46) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yanıbaşımızda felaket yaşanıyor! Görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü

Cezaevinden çıkan arkadaşını misafir etti: Sonu korkunç oldu
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş
Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu

Denizde kayboldu zannedilen çocuk bakın nerede bulundu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan iki önemli kuruma üst düzey atamalar

Şara'dan iki önemli kuruma üst düzey atamalar
Çorum'da yamaç paraşütü pilotunun düşme anı kamerada

Paraşütçünün son anları kamerada
Adıyaman'da uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı: Birini arabayla ezdi, diğerini silahla vurdu

Uzman çavuş kayınbiraderlerine dehşeti yaşattı! Biri yaşam savaşında