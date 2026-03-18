Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki uzman çavuş hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 uzman çavuş yaşamını yitirdi, 1 uzman çavuş yaralandı. Olay, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 16'ncı kilometresinde gerçekleşti.
Uzman Çavuş Kazım Yiğit yönetimindeki 16 MDK 21 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 16'ncı kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzman Çavuş Mehmet Yıldız kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı