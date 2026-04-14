Şanlıurfa'da okula girip rastgele ateş açtı: 16 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulda 2007 doğumlu eski öğrenci tarafından gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin işletmecisi yaralandı. Saldırgan intihar etti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
