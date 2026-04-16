Şanlıurfa'da okulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 20'ye yükseldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi. Saldırıda yaralanan 9 kişiden 8'inin durumu iyi, bir öğrencinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titizlikle yürütülen çalışmaların bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olayın münferit olarak gelişen bir hadise olduğu görülmekte olup terör ve örgütsel nitelikte bağlantısı bulunduğuna ilişkin bir bilgi ve bulguya ulaşılmamıştır. Başlatılan idari soruşturma kapsamında görevlendirilen bakanlık müfettişleri çalışmalarını sürdürmektedir. İl merkezinde bulunan hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 9 kişiden 8'inin sağlık durumları iyidir. Bir öğrencimizin ise hayati tehlikesi bulunmakla birlikte sürekli iyileşme göstermektedir."

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
