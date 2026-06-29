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Şanlıurfa'da minibüs ile arazözün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da minibüs ile arazözün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile orman arazözünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile arazözün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde Ali A. (67) yönetimindeki 63 JA 077 plakalı minibüs ile Murat Ö. (42) idaresindeki Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğüne ait 63 AGG 320 plakalı arazöz çarpıştı.

Kazada arazöz sürücüsü ile araçta bulunan Mücahit B. (28) ve Erhan Y. (31) ile minibüsteki Müslüm Ö. (73), Müslüm F. (47), Fatma Ö. (18), Aysel Ö. (48) ve Dilan Ö. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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