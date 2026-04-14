Şanlıurfa'da okula girip rastgele ateş açtı: 7 yaralı

Şanlıurfa'da okula girip rastgele ateş açtı: 7 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, liseye av tüfeğiyle girerek rastgele ateş açtı. Olayda aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Polis, saldırganı teslim olması için ikna etmeye çalışıyor.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle liseye giren bir kişinin rastgele açtığı ateşte, aralarında öğrencilerin de olduğu 7 kişi yaralandı. Özel harekat polislerinin de sevk edildiği okulda şüpheliyi teslim olması için ikna çalışmaları sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, av tüfeğiyle okula girip rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişinin yaralı olduğu öğrenilirken, saldırgan ise okulun içerisine gizlendi. Şüpheli, ekiplerin uyarısına rağmen teslim olmayınca bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganın teslim olması için ikna çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
