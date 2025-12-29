Şanlıurfa'da kar küreme aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil, kar küreme aracına çarptı. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Vedat İpek (32) idaresindeki 21 AIC 437 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 6. kilometresinde kar küreme aracına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Metin (27) ve Yusuf İpek (18) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.