Siverek'te İntihar Girişimini Engellemeye Çalışan Polis Memuru Yaralandı

Siverek'te İntihar Girişimini Engellemeye Çalışan Polis Memuru Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi üst geçitten atlamak istemesi üzerine polis memurları devreye girdi. İkna çalışmaları sırasında dengesini kaybeden bir polis memuru, yüksekten düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üst geçitte intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışan polis memuru, yüksekten düşerek yaralandı.

Ofis Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda bir kişinin üst geçidin korkuluklarına çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye giden polis ekipleri, korkuluklardan inmesi için E.B.Ö. ile konuşmaya başladı. Bu sırada İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ş.T, dengesini kaybederek üst geçitten düştü.

Bölgede bulunan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Ekiplerce ikna edilerek indirilen E.B.Ö. ise polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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