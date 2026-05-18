Siverek'te iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Siverek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

V.A. idaresindeki 48 AUP 226 plakalı pikap, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.E. yaralandı.

Aynı karayolunun 20'nci kilometresinde ise Ü.İ. yönetimindeki 06 BL 104 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
