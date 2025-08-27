Siverek'te İki Grup Arasında Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Hasan Çelebi Mahallesi Kemaliye Çarşısı'nda iki grup arasında başlayan tartışma, tabure ve sandalyenin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada Remzi İ. (37), Abdulmuttalip İ. (54), Ferdi İ. (32) ve Levent İ. (33) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.