Siverek'te Eniştesini Öldüren Zanlı Yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eniştesi Mehmet Buğdaycı'yı öldürdükten sonra firar eden M.B., saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı. Zanlının daha önce hırsızlık suçundan cezası bulunduğu öğrenildi.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Eylül'de eniştesini öldürdükten sonra firar eden M.B'nin Hasırlı Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
M.B, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
M.B'nin hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve izinli çıktığı cezaevine dönmediği öğrenildi.