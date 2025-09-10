Haberler

Siverek'te Eniştesini Öldüren Zanlı Yakalandı

Siverek'te Eniştesini Öldüren Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eniştesi Mehmet Buğdaycı'yı öldürdükten sonra firar eden M.B., saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı. Zanlının daha önce hırsızlık suçundan cezası bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eniştesi Mehmet Buğdaycı'yı öldürdüğü iddiasıyla aranan M.B. saklandığı adreste yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Eylül'de eniştesini öldürdükten sonra firar eden M.B'nin Hasırlı Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

M.B, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

M.B'nin hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve izinli çıktığı cezaevine dönmediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.