Siverek'te Elektrik Akımına Kapılan İki İşçi Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, trafoda onarım yaparken elektrik akımına kapılan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, trafoda onarım yaparken elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

İ.A. ile İ.K. Yenişehir Mahallesi'nde bir trafoda onarım yaparken elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, ambulansla kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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