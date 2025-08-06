Siverek'te Elektrik Akımına Kapılan İki İşçi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, trafoda onarım yaparken elektrik akımına kapılan iki işçi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, trafoda onarım yaparken elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.
İ.A. ile İ.K. Yenişehir Mahallesi'nde bir trafoda onarım yaparken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, ambulansla kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.