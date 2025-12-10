"Sıvasız Evler" Filminin İlk Gösterimi... Ümit Özdağ: Bu Filmin Vizyona Girmiş Olmasını Çok Değerli ve Önemli Buluyorum

Haberler

(İSTANBUL) Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sıvasız Evler" filminin gösterimine katıldı. Özdağ " İmralı'da Öcalan denilen terörist başı bebek katili ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bundan sonra nasıl yönetileceğine dair müzakerelerin ve pazarlıkların yapıldığı bir ortamda bu filmin vizyona girmiş olmasını çok değerli ve önemli buluyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Atatürk Kitaplığı tarafından düzenlenen "Sıvasız Evler" filminin gösterimine katıldı. Yönetmenliğini İsmail Güneş'in yaptığı film Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması'nda gösterime girdi.

Terörle mücadele sırasında şehit ya da gazi olan Mehmetçiklerin baba evlerini anlatan filmin ilk gösterimini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partililer izledi. Film öncesi kısa bir açıklama yapan Özdağ şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir gerçeğini, acı bir gerçeğini birlikte izleyeceğiz ve sıvasız evler Güneydoğu'da terörle mücadele eden ve bu mücadele sırasında gazi olan, şehit olan Mehmetçiklerin baba evleri ve bu bir Türkiye gerçeği. Olmaması gereken bir şey ancak bu durumu da hiç unutmamamız gerekiyor. Hele şimdi İmralı'da Öcalan denilen terörist başı bebek katili ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bundan sonra nasıl yönetileceğine dair müzakerelerin ve pazarlıkların yapıldığı bir ortamda bu filmin vizyona girmiş olmasını çok değerli ve önemli buluyorum. Ancak filmin iki seneden bu yana da vizyona girmek için beklemesi filmde anlatılan trajedi kadar önemli bir trajedi bence"

