Sivas Zara'da kalp krizi geçiren 25 yaşındaki Hüseyin Kara sigarayı bıraktı

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Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan ve 8 yaşından itibaren sigara içen 25 yaşındaki genç, geçirdiği kalp krizinin ardından son sigaralarını poliklinikte kırarak bağımlılıktan kurtuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, 25 yaşında kalp krizi geçiren Hüseyin Kara'nın sigara bağımlılığı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları anlatıldı.

Günlük 4-5 paket sigara içen Kara, temmuz ayında geçirdiği kalp krizinin ardından sigarayı bırakmaya karar verdi.

Zara Devlet Hastanesindeki sigara bırakma polikliniğine başvuran Kara, son paketindeki sigaraları kırarak bağımlılıktan kurtuldu.

Hüseyin Kara, AA muhabirine, babasını 8 yaşında kaybetmesinin ardından sigara bağımlısı olduğunu söyledi.

Bir dönem otobüslerde muavinlik yaptığını ve günde 4-5 paket sigara içtiğini anlatan Kara, 23 Temmuz'da kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Anjiyo olduktan sonra doktorun desteğiyle sigarayı bıraktığını dile getiren Kara, "Yaklaşık 1 ay önce sigarayı bıraktım. Akciğerimde de sorunlar başladı ve tedavi göreceğim. Akciğerimde sigaradan dolayı nodül var." dedi.

"Nefes almakta zorlandığım dönemler oldu"

Kara, sigara içtiği dönemlerde sağlık açısından zorluklar yaşadığına dikkati çekerek, "Nefes almakta zorlandığım dönemler oldu, akciğerimin rahatlaması için acil serviste oksijen ve serum takıldı. Yılların yorgunluğundan dolayı kalbimde de sorunlar oldu." diye konuştu.

Sigarayı bırakmasında büyük katkısı olan Zara Devlet Hastanesi Başhekimi ve Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Tuğba Topbaş'a teşekkür eden Kara, "Bir sigara uğruna nefesinizden, sağlığınızdan ve yaşamınızdan olmayın. Sigarayı bırakmak istediğimde biraz kararsız kaldım. Bırakmaya karar verdim ve alıştıktan sonra bir daha ağzıma vurmadım. Hocalarımızın çok desteği oldu. Bazen çok sinirli ve gergin geliyordum, hocalarımız anlıyordu ve desteklerini esirgemediler." ifadelerini kullandı.

Kara, bağımlılara daha kaliteli yaşam için sigarayı bırakmalarını tavsiye etti.

"Hüseyin Bey'in yanındayız, destekçisiyiz"

Dr. Tuğba Topbaş ise daha önce Suşehri ilçesinde görev yaptığını ve birçok hastaya sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Hüseyin Kara'nın sigarayı bırakmayı başaran hastalardan biri olduğunu belirten Topbaş, bundan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Topbaş, polikliniklerine başvuran Kara'ya Sağlık Bakanlığınca verilen ilaçlarla tedavi uyguladıklarını anlatarak, "Sonuçta başarıya ulaştık. Hüseyin Bey bir gün gelip 'Hocam ben cebimde kalan son sigaraları önünüzde kırmak istiyorum ve bu konuda size teşekkür etmek istiyorum.' dedi. Bu durumu da insanlara örnek teşkil etmesi açısından sosyal medya hesaplarından paylaşılmasını istedi. Biz de bu doğrultuda kendisiyle bir video çekimi yaptık." diye konuştu.

Kara'nın son sigaralarını kırarak çok güzel bir mesaj verdiğine vurgu yapan Topbaş, "Takiplerimiz hala devam etmekte, yaklaşık 1 aydır sigara kullanmıyor. Sağlık Bakanlığımızı temsilen bizler buradayız ve bu süreçten sonra da Hüseyin Bey'in yanındayız, destekçisiyiz." dedi.

"Vücut hızlıca iyileşme sürecine girecektir"

Topbaş, sigaranın her türlü hastalığa zemin hazırladığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Hüseyin Bey erken yaşlardan itibaren sigara kullanmaya başlayan bir vatandaşımız. Bundan kaynaklı olarak da erken yaşlarda kalp krizi geçirdi. Sigarayı bıraktığı için vücut kendisini yenilemeye başlayacaktır, hızlıca iyileşme sürecine girecektir. Sigarayı bırakmak isteyen bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. İl Sağlık Müdürlüğümüzün öncülüğünde il genelinde, ilçelerimizde sigara bırakma polikliniği faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı polikliniklerimize bekliyoruz. Bırakma süreçlerinde de özellikle disiplinli olmalarını ve bizlerin söylediklerine uymalarını rica ediyoruz. Bunun doğrultusunda zaten başarıya ulaşmış oluyoruz."

Kaynak: AA