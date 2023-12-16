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Sivas Zara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

16 Aralık 2023 21:11 Güncelleme: 21:12 Abone Ol

Zara ilçesinde düzenlenen yürüyüşte, vatandaşlar Filistin'e destek verdi ve İsrail'i kınadı. Yürüyüş sonunda yapılan dua ve bağışlarla Filistinlilere destek sağlandı.