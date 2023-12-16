Sivas Zara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Zara ilçesinde düzenlenen yürüyüşte, vatandaşlar Filistin'e destek verdi ve İsrail'i kınadı. Yürüyüş sonunda yapılan dua ve bağışlarla Filistinlilere destek sağlandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
Zara Saat Kulesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak İsrail'i kınadı.
Zara Millet Bahçesi önüne sona eren yürüyüşte, İlçe Müftüsü Yunus Güleç tarafından dua edildi.
"Filistin Halkının Yanındayız" yazılı pankart açan vatandaşlar, Filistinlilere ulaştırılmak üzere bağışta bulundu.