Sivas yolunda TIR'ın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sivas yolunda meydana gelen kazada TIR devrildi, kazada bir kişi hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas yolunda TIR'ın devrildiği kazada amca S.K. yaralanırken, yeğeni S.K. (19) öldü.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri- Sivas yolunun 25'inci kilometresindeki Güneşli mevkisinde meydana geldi. Konya'dan Sivas'a sulama sistemleri malzemesi taşıyan S.K. yönetimindeki 42 EAA 57 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü S.K. yaralanırken, yeğeni S.K. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybeden S.K. ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.