Sivas ve Çevresinde Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Sivas ve Çevresinde Kuvvetli Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas ve çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmekte.

Sivas ve çevresinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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