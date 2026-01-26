Sivas Valisi Şimşek, Yeşilay ve YEDAM'ı ziyaret etti
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yeşilay Sivas Şubesi ve YEDAM'ı ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadelede sunulan hizmetlerin önemine dikkat çekti ve başarılar diledi.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yeşilay Sivas Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal ve yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek, bağımlılıkla mücadelede sunulan hizmetlerin önemine vurgu yaptı.
Şimşek, Köksal ile ekibine başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundu.
Ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ile İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu da yer aldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel