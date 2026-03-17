Sivas Valisi Şimşek'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, bağımsızlık iradesinin, inancın ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle kazındığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin, tarihin akışına yön veren eşsiz bir direnişin adı olduğunu belirtti.

İmkansızlıklar içinde dahi inancını, cesaretini ve vatan sevgisini hiç kaybetmeyen kahraman ecdadın dünyanın en güçlü ordularına karşı sergilediği sarsılmaz irade ile milletin bağımsızlığa olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Şimşek, "Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk ecdadımızın emanet ettiği bu aziz vatanı aynı şuur ve kararlılıkla korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek geleceğe güvenle taşımaktır." ifadesini kullandı.

Şimşek, Çanakkale ruhunun milletin zorluklar karşısında nasıl kenetlendiğinin, vatan söz konusu olduğunda nasıl tek yürek olduğunun en güçlü sembolü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!