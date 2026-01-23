Sivas Valisi Şimşek, il genelindeki olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Şimşek, AFAD İl Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, Sivas'ın bu yıl çetin bir kış mevsimi yaşadığını söyledi.

???????Kar yağışının beklenen ve özlenen bir durum olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Ancak hayatı ve özellikle de trafik akışını olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle bizler, 7 gün 24 saat İl Afet Durum Acil Yönetim Merkezi olarak görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği teminat altında olsun diye bir takım tedbirler alıyoruz. Diğer yandan kaymakamlıklarımız başta olmak üzere İl Özel İdare, belediye, Karayolları ve ilgili paydaş kurumlarımız sahada canla başla çalışıyorlar." diye konuştu.

Vali Şimşek, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla resmi ve özel kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Ayrıca motokurye faaliyetlerinin de geçici süreyle durdurulduğunu vurgulayan Şimşek, "Enerji arzı konusunda da ilimizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımız durumu yakından takip etmektedir. Şu anda il genelinde 945 köy yolu ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için sahada yoğun çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sürücülere de uyarılarda bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

"Lütfen kış lastiği olmadan trafiğe çıkmayın. Kış şartlarına uygun tedbirleri alalım, valiliğimiz ve diğer resmi kurumlar tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak seyahat planlamalarımızı ona göre yapalım. Karayolları olarak baktığımızda 235 araç ve 332 personel sahada. İl Özel İdaremiz 104 araç ve 148 personelle sahada. Sivas Belediyemiz de 130 araç ve 783 personelle sahada yer alarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı aralıklı olarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Kar yağışının 24 Ocak Cumartesi itibarıyla sona ermesini ve hava sıcaklığının da mevsim normallerine gelmesini bekliyoruz. İl merkezindeki kar kalınlığı 50 santimetreye, Yıldız Dağı'nda 180 santimetreye ve havaalanı bölgesinde ise 112 santimetreye ulaştı. İnşallah bereket yağmaya devam eder. Bizler de tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz."