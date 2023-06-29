Sivas Ulaş'ta Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Belediye Başkanı Turan İlbey, kurum amirleri, çalışanları ve vatandaşlar ile bayramlaşarak bayramların önemine dikkat çekti.