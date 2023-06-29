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Sivas Ulaş'ta Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Sivas Ulaş'ta Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Güncel Haberler

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Belediye Başkanı Turan İlbey, kurum amirleri, çalışanları ve vatandaşlar ile bayramlaşarak bayramların önemine dikkat çekti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Turan İlbey, makamında düzenlenen programda kurum amirleri, çalışanları ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Bayramların önemine dikkat çeken İlbey, "Yaşamımızda önemli yeri bulunan, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendirildiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, yardımlaşmanın, hoşgörünün, paylaşma ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Kurban Bayramı Turan İlbey Sivas Güncel Haberler

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