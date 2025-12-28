Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu
Sivas'ta etkili olan kar sonrası 'Yüzüklerin Efendisi' filminden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ta etkili olan karın ardından, Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri beyaz örtüyle kaplandı.
Dün yağan karın ardından hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sivas Belediyesi ekipleri de karın ardından çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ile tarihi kent meydanının karla kaplanması güzel görüntü oluşturdu.
Mesire alanındaki yapay şelalede soğuk havanın ardından buz sarkıtları oluştu.