Sivas'ta 'Zulme Karşı Susmayacağız' yürüyüşü düzenlendi

Sivas Belediyesi tarafından "Zulme Karşı Susmayacağız" Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, tarihi kent meydanına yürüdü.

Burada toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dua sonrası program sona erdi.

Yürüyüşe AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.