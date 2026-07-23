Haberler

Sivas'ta yuvadan düşen kerkenez yavruları doğaya salındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta yuvasından düşen iki kerkenez yavrusu tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Sivas'ta yuvasından düşen iki kerkenez yavrusu tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yuvadan düşmeleri sonucu vatandaşlar tarafından bulunarak ekiplere teslim edilen yavru kerkenezlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı.

Sağlıklarına kavuşan yavru kerkenezler, doğal yaşam alanlarına yeniden bırakıldı.

Açıklamada, "Yaban hayatının korunmasına katkı sağlayan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm canlıların yaşam hakkını birlikte korumaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı

Fenomen Fatma Soydaş hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı

Anne karnındaki bebeğe inanılmaz bir ameliyat yaptılar
Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Gözaltı sonrası serbest bırakılan G.Saraylı yöneticiden flaş sözler
Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü

Yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü
Fenerbahçeli futbolculara İsmail Kartal dokunuşu

İsmail Kartal yine yaptı yapacağını! Taraftarlar ''Helal olsun'' diyor