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Sivas'ta Yolcu Otobüsünde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sivas'ta Yolcu Otobüsünde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma, yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği 'Zanka' ile yapılan aramada 10 kilo 244 gram skunk ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği 'Zanka' ile yapılan aramada 10 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yazyurdu mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste uyuşturucu madde arama köpeği 'Zanka' ile arama yapan ekipler, yolculardan H.K.'ye (50) ait çantadaki bidonlarda 10 kilo 244 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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