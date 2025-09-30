Sivas'ta Yolcu Otobüsü ve Tır Çarpıştı: 20 Yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü ile 01 AUD 553 plakalı tır, Sivas-Tokat kara yolu Yıldızeli ilçesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
