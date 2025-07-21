Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kazasında Şoför Tutuklandı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağa çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü O.K. tutuklandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.

Otobüs sürücüsü O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sürücü, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, dün, Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarpmış, kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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