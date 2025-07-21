Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kazasında 4 Ölü, 40 Yaralı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılardan 20'si tedavi sonrası taburcu edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu yaralanan 40 kişiden 20'si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından Sivas'taki hastanelere kaldırılan 19 yaralı ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 1 yaralının tedavisi tamamlandı.

Yaralılardan 12'sinin tedavisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 6'sının Sivas Numune Hastanesi'nde, 2'sinin ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22), Muhteber Duran (54) ve Yusuf Tanrıkulu'nun (21) cenazeleri ise İmranlı Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü O.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, dün, Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarpmış, kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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