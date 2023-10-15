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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 40 yaralı (3)

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ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİSivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Otobüs, vinçle şarampolden çıkartılırken, araç altında bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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