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Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 18 Yaralı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kaza yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Lokman Sevindik - Güncel
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