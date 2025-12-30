Haberler

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Güncelleme:
Sivas'ta yarın sabah saatlerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bu tedbirin ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alındığı belirtildi.

SİVAS'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın sabah saatlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yarın sabah saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının oluşturabileceği olumsuz etkiler nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilimiz genelinde yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı etkisiyle ulaşım başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

