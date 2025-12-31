Sivas'ta kar yağışı
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, vatandaşlar yürümekte zorlandı ve sürücüler dikkatli seyretmeye özen gösterdi.
SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kent meydanında güzel görüntüler oluşurken; belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle, vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler ise trafikte dikkatli seyretti. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,