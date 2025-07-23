Sivas'ta Yeni Taziye Evi Açılışı Yapıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Zara ilçesinde taziye evi açılışı gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Ersoy Cami avlusunda Zara Belediyesi tarafından yaptırılan ve yapımını iş insanı Kutup Akar'ın üstlendiği Şengül Akar Taziye Evi, Şimşek'in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Şimşek, taziye evini yaptıran hayırsever iş insanına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altınkaya'nın yaptığı dua ile taziye evi hizmete açıldı.

Programa, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, il ve ilçe protokolü, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.