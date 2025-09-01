Sivas'ta Yeni Adli Yıl Törenle Başladı

Sivas'ta yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Adliye Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Adaletin devletin temel direği, milletin huzur ve güveninin teminatı olduğunu belirten Şimşek, "Milletimizin vicdanında yer bulan adalet, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin en önemli değerlerinden biridir. Kadim şehir Sivas'ımızda, asırlar boyunca adaletin sesi yankılanmış, mazlumun ahı dinlenmiş, haklının hakkı gözetilmiştir. Bugün de bu topraklarda, milletimizin hukuk ve adalet anlayışının en güçlü şekilde yaşatılıyor olmasından büyük bir gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Soycan, Sivas İdare Mahkemesi Başkanı Ali Ersan Tüzüner, hakimler, savcılar, avukatlar ve il protokolü katıldı.