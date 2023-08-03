Sivas'ta Yasa Dışı Kenevir Yetiştiricisi Yakalandı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcakışla köyünde yapılan fiziki takip sonucunda şüpheliyi yakaladı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yasa dışı Hint keneviri ektiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcakışla köyünde yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine bölgeyi fiziki takibe aldı.
Jandarma ekipleri, ektiği kenevirleri sökerek bölgeden ayrılan M.E.Ö'yü (40) yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta söktüğü kenevirlerle yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel