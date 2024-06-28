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Sivas'ta Yaralı Halde Bulunan Tilki Yavrusu Tedavi Altına Alındı

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Ütük köyü yolunda yaralı tilki yavrusunu bulan vatandaşlar, hayvanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti. Aç kalan hayvan bir süre şırınga yardımıyla beslendi. Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bacaklarından ve sırtından yaralanan tilki yavrusunu tedavi etmek üzere teslim aldı.

Sivas'ta yaralı halde bulunan tilki yavrusu, tedavi altına alındı.

Ütük köyü yolunda yaralı tilki yavrusunu bulan vatandaşlar, hayvanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Aç kalan hayvan bir süre şırınga yardımıyla beslendi.

Bilgi verilmesi üzerine ilçeye gelen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bacaklarından ve sırtından yaralanan tilki yavrusunu tedavi etmek üzere teslim aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Sivas Yaşam Güncel Haberler

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