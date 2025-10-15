Haberler

Sivas'ta yangın ve KBRN tatbikatı gerçekleştirildi

Sivas'ta yangın ve KBRN tatbikatı gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yasak yangın ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı yapıldı. Tatbikatta olası afet durumlarında müdahale kabiliyeti geliştirilmesi hedeflendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yangın ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde yapılan tatbikatta, senaryoya uygun şekilde hareket eden ekipler, olası bir afet durumunda hızlı ve etkili müdahale kabiliyetlerini sergiledi.

Bu kapsamda yangın tahliyesi, kimyasal ve biyolojik tehlikelere karşı korunma, hasta ve personel güvenliği gibi kritik alanlarda uygulamalar gerçekleştirildi.

Tatbikata Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, UMKE ve İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi ekipleri destek verdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.