Sivas'ta yangın ve KBRN tatbikatı gerçekleştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yangın ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde yapılan tatbikatta, senaryoya uygun şekilde hareket eden ekipler, olası bir afet durumunda hızlı ve etkili müdahale kabiliyetlerini sergiledi.

Bu kapsamda yangın tahliyesi, kimyasal ve biyolojik tehlikelere karşı korunma, hasta ve personel güvenliği gibi kritik alanlarda uygulamalar gerçekleştirildi.

Tatbikata Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, UMKE ve İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi ekipleri destek verdi.