Sivas'ta yağışların ardından köy yolunu ulaşıma kapatan su tahliye edildi

Sivas'ın Hafik ilçesinde, yoğun yağışların ardından köy yolunda biriken ve ulaşımı engelleyen su, iş makinesi yardımıyla daha düşük kotta bulunan araziye tahliye edildi.

İlçede yoğun yağışlar ve eriyen kar suları tarlalarda ve arazilerde büyük su birikintileri oluşturdu. Bir havzada biriken su nedeniyle Yalıncak ve Pirhüseyin köyleri arasındaki yol su altında kaldı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makinesiyle yolda derin kanal açarak havzada biriken suyu daha düşük kottaki araziye tahliye etti.

Suyun tahliye edilmesinin ardından yolda başlatılan onarım çalışması devam ediyor.

Öte yandan, ilçeden geçen Kızılırmak'ta debinin artması nedeniyle bazı tarla ve araziler de su altında kaldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
