Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas'ta vefat eden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta vefat eden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düşen beden eğitimi öğretmeni Hilal Kurt (46) son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düşen beden eğitimi öğretmeni Hilal Kurt (46) son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Hilal Kurt'un cenazesi, Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurt'un naaşı Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kurt'un ailesi, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, eğitim camiası ve vatandaşlar katıldı.

Hilal Kurt'un bir dönem hentbol sporuyla uğraştığı öğrenildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de hayatını kaybeden öğretmen için taziye mesajı yayımladı.

Şimşek, mesajında, "Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hilal Kurt'un vefatından derin üzüntü duydum. Merhume öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Milli Eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan da taziye mesajında, "Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Hilal Kurt'un vefat ettiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
Trump'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç

ABD seçimlerinde tarihi sonuç! Trump'ın kalesi el değiştirdi
Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi

Gazze'de mahsur kalan doktor, ABD seçimlerine damga vurdu
Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktör Almanya'dan geliyor

Kasımpaşa'dan ters köşe! Yeni teknik direktörü hemen buldular

CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti! Görevine bağımsız devam edecek

Belediye başkanı partisinden istifa etti
Trump'a seçim darbesi! Kendi otelindeki mesaj dikkat çekti

Dünya bu mesajı konuşuyor! Trump'ın kendi oteline bakın ne yazdılar
ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!
Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi

25 kilometre polisten kaçtı! Son hareketi şaşkına çevirdi
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler

Onu daha önce böyle görmediniz! Sabaha kadar partiledi
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt

Türkçe soruyu duyunca verdiği yanıt olay oldu