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Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 19 parça halinde 42 bin 906 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 8 sentetik hap, 25 gram uyuşturucu ham maddesi, 15 gram sentetik uyuşturucu maddesi, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 31 fişek ve uyuşturucu madde kesiminde kullanılan 2 makas ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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