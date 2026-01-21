Haberler

Sivas merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Sivas merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gemerek ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular ve aparatlar sonrası 5 kişi tutuklandı.

Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemerek ilçesinde örgütlü olarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Gemerek ilçesinde 9, Kayseri'de 1 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerindeki aramalarda, 34 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve plakasız çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığının, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik alınan tüm tedbirleri artırarak, aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
