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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 565 gram esrar, 14 kök skunk bitkisi, ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 565 gram esrar, 14 kök skunk bitkisi, 7 gram skunk tohumu, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 33 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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