Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ş.A, Ö.B, A.U, M.A, C.D, E.K, S.Ç. ve M.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A, Ö.B, A.U. ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
