Haberler

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, operasyonda 48 bin 732 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde imal ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının araçlarında yapılan aramalarda 8 parça halinde 48 bin 732 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

