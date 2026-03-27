Sivas'ta umre vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 125 kişi müftülüğe şikayet dilekçesi verdi

Sivas'ta yaşayan 125 kişi, umreye götürülme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla İl Müftülüğüne başvurarak firma hakkında şikayetçi oldu.

Umre mağdurları, İl Müftülüğüne gelerek İl Müftüsü Hasan Limon ile görüştü.

Limon, yaptığı açıklamada, ilgili şirketler ve sorumlular hakkında savcılık ve Diyanet İşleri Başkanlığının gerekeni yapacağını belirterek, "Bu konuda müsterih olun. Hukuki süreçleri takip edeceğiz. Adliyemiz bu konuda inşallah hakikati ortaya çıkaracaktır. Sizlerin mağdur olmasına sebep olanlar varsa cezalarını alacaklardır." dedi.

Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Hüseyin Gülmez, "Arkadaşların verdiği parayı gidip bankaya yatırdık. Bankaya paraları yatırdıktan sonra bu ayın 26'sında umreye gidecektik, olmadı 30 Mart'a ertelendi. Hala bekliyoruz. Ben 2 bin 400 dolar verdim. Daha verecek paramız vardı ama olmadı. Şikayet dilekçelerimizi verdik. Artık neticeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Babasının ve teyzesinin mağdur olduğunu dile getiren Gamze Çil de firmanın genel merkeziyle görüştüklerinde dolandırıldıklarını anladıklarını, herkesin mağduriyetinin giderilmesini istediklerini söyledi.

Dolandırıldıklarını iddia eden 125 kişi, dün de kentteki polis merkezi amirliklerine başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
