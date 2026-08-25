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Suşehri'nde Traktör Kazası: 4 Yaralı

Suşehri'nde Traktör Kazası: 4 Yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde Mustafa Katırcı yönetimindeki traktör, Karalar köyü Çamlıca mezrası yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Şenol Katırcı, Emirhan Çelenk ve Mustafa Çelenk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Zara ve Suşehri devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Karalar köyü Çamlıca mezrası yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Katırcı idaresindeki 55 KM 706 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte traktörde bulunan Şenol Katırcı, Emirhan Çelenk ve Mustafa Çelenk yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zara ile Suşehri ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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