Sivas'ta Traktör Dereye Devrildi, Muhtar ve Kardeşi Ağır Yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir traktörün dereye devrilmesi sonucu Yazıkavak köyü muhtarı Oktay Örnek ve ağabeyi Remzi Örnek ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunuyor.
Aşağıboğaz köyünde Oktay Örnek'in (38) yönetimindeki 58 ZB 934 plakalı traktör yaklaşık 80 metre yükseklikten dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Yazıkavak köyü muhtarı Oktay Örnek ile traktörde bulunan ağabeyi Remzi Örnek (42) yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel