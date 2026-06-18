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Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genç kızı Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ta kazadan sonra kaybolan genç kızı Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaybolan 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler bot, dalgıç ve dron desteğiyle bölgede geniş çaplı arama yapıyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına Sivas AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, Tokat Komando Birliği, Suşehri Jandarma Komando Birliği, JAK, Sivas Polis Özel Harekat Timi ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler katılıyor. Türk Kızılay ekipleri ise ekiplere lojistik destek sağlıyor.

Ekipler, Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun kaybolduğu bölgenin yanı sıra Kelkit Irmağı güzergahında bulunan Tokat'ın Reşadiye ilçesi ile Erbaa ilçesi Tepekışla Barajı'nda da bot yardımıyla arama çalışması yapıyor.

Dalgıç ekipler, debisi yüksek ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise kıyı boyunca arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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