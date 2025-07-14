Sivas'ta Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı
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Sivas'ta İstiklal Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİVAS'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Ömer Daştan Sokak üzerinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 58 ACR 266 plakalı otomobil ile U.K. idaresindeki 25 EZ 893 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.K., Z.K., D.K. ve M.C.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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